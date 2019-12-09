«Вечерние импровизации». Исторические этюды. Александр Меншиков.

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 11.12.2019

«Счастья баловень безродный, полудержавный властелин», ‑ так сказал великий русский поэт об этом далеко неоднозначном политическом деятеле петровской эпохи. Сегодня наш герой – Александр Данилович Меншиков, некогда богатейший и влиятельнейший вельможа, граф, светлейший князь Священной Римской империи, светлейший князь российский, генералиссимус и прочая, прочая, прочая… В 1727 году всех званий и привилегий его лишили, обвинив в казнокрадстве. Оказавшись в Березове на положении ссыльного, он вернулся к тому, с чего и начал…

Какую музыку слушал Меншиков в своем дворце на берегах Невы? Какие песни согревали ему сердце в ссылке? Поговорим об этом сегодня. Авторы программы «Вечерние импровизации» - журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин.

11 декабря, 20:00 (мск)