В эфире: «Вечерние импровизации», «Невыездные»: Рихтер и Плисецкая

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 05.12.2019

По страницам книги Александра Васькина «Повседневная жизнь советской богемы». Искусство Святослава Рихтера и Майи Плисецкой долгое время было не доступно зарубежной аудитории по той причине, что этих замечательных артистов просто не выпускали на Запад. О том, как им наконец-таки удалось преодолеть всевозможные препоны и придирки на пути к мировому признанию мы расскажем в очередном выпуске программы «Вечерние импровизации» на «Орфее». Авторы программы Ирина Кленская и Александр Васькин. В программе прозвучит популярная классика.