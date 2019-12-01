«Вечерние импровизации». «Француз»

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 02.12.2019

В понедельник на радиостанции «Орфей» в программе «Вечерние импровизации» с Ириной Кленской и Евгением Жариновым будем говорить о новом фильме режиссёра Андрея Смирнова «Француз». В 1957 французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Это была эпоха нового открытия в СССР французской культуры: Жерар Филипп, Ив Монтан, Симона Синьоре и т.д. Но в фильме речь не пойдёт об этих знаменитостях. Он нам расскажет о частной судьбе одного из граждан Франции, чей отец был белым офицером из рода князей Татищевых, которого расстреляли ещё в 30-е годы во время одной из чисток. Фильм Андрея Смирнова ‑ это взгляд со стороны на нашу недавнюю историю. Это давно известный приём в литературе и искусстве. Какой же результат получился? О чём заставляет задуматься эта картина? Об этом и о многом другом поговорим в нашем эфире. Присоединяйтесь.

2 декабря, в 20:00 (мск)