Матисс и Щукин. Двойной портрет

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 28.11.2019

О взаимоотношениях великого французского художника-импрессиониста и знаменитого русского коллекционера пойдёт разговор в очередном выпуске программы «Вечерние импровизации». Авторы программы писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская расскажут о том, как познакомились два этих незаурядных человека, какие работы создавал Матисс для Щукина, и как отнеслась консервативная Москва к появлению в начале двадцатого века новой галереи актуального искусства в Большом Знаменском переулке. В программе прозвучит музыка композиторов-современников Анри Матисса и Сергея Щукина.