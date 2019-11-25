В эфире: «Вечерние импровизации», Царь Алексей Михайлович и Наталья Нарышкина

Вечерние импровизации

Будни

20.00 - 21.00

Дата выпуска: 27.11.2019

Сегодня мы поговорим о событиях давно минувших дней, пришедшихся на эпоху семнадцатого столетия, а также послушаем музыку той поры. Авторы «Вечерних импровизаций» журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин расскажут о том, как проходил в те времена выбор царских невест, что заставило царя Алексея Михайловича остановить свой выбор на мелкопоместной дворянке Наталье Кирилловне Нарышкиной, о которой современники говорили: «Это — женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навыкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные».