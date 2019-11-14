В эфире: «Вечерние импровизации», «Манящие запреты»

Вечерние импровизации

Будни

19.00 - 21.00

Дата выпуска: 15.11.2019

«Синяя борода» — какие смыслы откроет нам ужасающая мистическая сказка? Почему именно этот сюжет выбрал Бела Барток для своей единственной оперы? Сегодня мы заглянем в лицо ужаса старого замка и попробуем понять, почему же так сладок запретный плод, чем карается любопытство и к чему оно приводит.

Альберт Эйнштейн говорил: «Физика раскрывает неизвестное в природе, а музыка — в человеческой душе. Это два метода познания мира». А вы знали, что великий физик был ещё и скрипачом?

Обо всём этом и не только в «Вечерних импровизациях» с Ириной Кленской и Стасом Харламовым.