В эфире: «Вечерние импровизации», «Манящие запреты»

«Синяя борода» — какие смыслы откроет нам ужасающая мистическая сказка? Почему именно этот сюжет выбрал Бела Барток для своей единственной оперы? Сегодня мы заглянем в лицо ужаса старого замка и попробуем понять, почему же так сладок запретный плод, чем карается любопытство и к чему оно приводит.
Альберт Эйнштейн говорил: «Физика раскрывает неизвестное в природе, а музыка — в человеческой душе. Это два метода познания мира». А вы знали, что великий физик был ещё и скрипачом?
Обо всём этом и не только в «Вечерних импровизациях» с Ириной Кленской и Стасом Харламовым.