В эфире: «Вечерние импровизации», Иван Сусанин в зеркале 1937 года

Вечерние импровизации

Будни

19.00 - 21.00

Дата выпуска: 14.11.2019

«Иван Сусанин в зеркале 1937 года». Опасны исторические аналогии! Казалось бы, как и кому могла пригодиться царская опера «Жизнь за царя» Михаила Глинки в Советском Союзе в 1930-х годах, в период коллективизации и индустриализации? А ведь понадобилась — под строгим присмотром Иосифа Сталина оперу поставили восемьдесят лет назад. Дирижировал Самуил Самосуд, а режиссером выступил Борис Мордвинов (куда-то вскоре подевавшийся). А участвовал в создании либретто сам Михаил Булгаков! О неожиданных поворотах в истории постановок знаменитой оперы расскажут радиослушателям «Орфея» в своих «Вечерних импровизациях» Ирина Кленская и Александр Васькин, разгадывающий немало загадок на страницах своей новой книги «Повседневная жизнь Большого театра».

14 ноября, 19:00 (мск)