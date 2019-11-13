«Вечерние импровизации». Екатерина Великая и ее фавориты

Вечерние импровизации

Будни

19.00 - 21.00

Дата выпуска: 13.11.2019

«Екатерина Великая: Потемкин, братья Орловы, Зубов... Далее везде?». И вновь журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин приглашают радиослушателей «Орфея» под роскошную музыку эпохи перелистать страницы российской истории. На этот раз нас ждет увлекательное погружение в екатерининский век. И когда только все успевала самая известная российская императрица, урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербсткая? И мужа, Петра Третьего, с трона свергла, и с турками воевала, и Крым присоединила к Российской империи, и с Вольтером переписывалась, и романы крутила со многочисленными фаворитами... А, быть может, и не было их — романов с фаворитами? И все это выдумки клеветников России? Об этом и поспорим вечером 13 ноября в 19:00.