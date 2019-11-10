«Вечерние импровизации». Тайны дворцовых кулуаров

Вечерние импровизации

Будни

19.20 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин, Стас Харламов

Дата выпуска: 11.11.2019

Сегодня мы погрузимся в мир интриг и заговоров. При помощи них свергали и возводили монархов, разрушали и воссоздавали империи. Великие интриганы в кино – кто они? И почему так интересны нам?

Во втором часе мы заглянем в запасники одного из красивейших дворцов-музеев России – Эрмитаж. Что расскажут нам наряды цариц и царей о своих эпохах? Какие загадки и символы скрывает картина Караваджо «Лютнист»? Сегодня об этом и не только в «Вечерних Импровизациях» с Ириной Кленской и Евгением Жариновым.

11 ноября, 19:00 (мск)