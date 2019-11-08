«Вечерние импровизации». Волшебная музыка

Почему одним сопутствует успех, а других преследуют неудачи? Задумывались ли вы, какую роль в вашей жизни играет музыка? Она способна зарядить энергией и вогнать в уныние. Интересный факт: если слушая джаз можно расслабиться и забыть обо всем, то когда мы включаем рок, эмоции обостряются до предела. Музыка Моцарта благотворно влияет на мозговую деятельность, её «прописывают» беременным и включают детям перед сном. Кстати, от того, какую музыку вы слушали на ночь зависит то, какими будут ваши сны. Что снилось Спящей красавице? Какие сказки написаны для взрослых? Ответы на все вопросы узнаете сегодня в «Вечерних импровизациях» с Ириной Кленской и Стасом Харламовым.