В эфире: «Вечерние импровизации», Товстоногов и БДТ

Вечерние импровизации

Будни

19.20 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин, Стас Харламов

Дата выпуска: 07.11.2019

«Его называли просвещенным монархом в театре». Георгий Товстногов и его Большой драматический театр станут темой сегодняшних Вечерних импровизаций на радио «Орфей». Он собрал в своем театре блестящую коллекцию актеров — Басилашвили, Лебедев, Стржельчик, Борисов, Лавров, Копелян, Трофимов и многих других. Его любили и боялись, но боясь — восхищались. Музыку к его спектаклям писали Канчели, Слонимский, Шварц, Петров, Гаврилин... Авторы программы — писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская.