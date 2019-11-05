Маленький Моцарт в большом Зальцбурге

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 05.11.2019

«Вставай, сынок», — говорил добрый отец, поднимая маленького Моцарта в шесть утра. Мальчик послушно садился за клавесин и играл, играл, играл... А на следующий день, проснувшись ещё раньше, мальчик брал в руки скрипку и играл, играл, играл... Что говорили в это время соседи — неизвестно, ибо они не знали, что за стеной подрастает великий композитор. 5 ноября в рамках программы «Вечерние импровизации» мы побываем в Зальцбурге — городе, где родился Моцарт, Караян и многие замечательные и терпеливые люди. Авторы программы — писатель Александр Васькин и журналист Ирина Кленская.