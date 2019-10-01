В эфире: «Вечерние импровизации». Загадки сказок и наук

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 01.11.2019

Сегодня в программе мы попробуем разобраться, почему художников разных времён влекла и продолжает привлекать тема мистического, потустороннего.

Образ Мефистофеля проходит через всю мировую классику. Это и одноименная опера Арриго Бойто, и «Фауст» Шарля Гуно, и «Мефисто-вальс» Ференца Листа. Мистикой и таинственностью пронизаны музыка и сказки Гофмана, подарившего миру такие шедевры, как собственные произведения композитора – оперы: «Ундина», «Напиток бессмертия», а также, Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха.

1 ноября, 19:00 (мск)