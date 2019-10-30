В эфире: «Вечерние импровизации», Музей декоративно-прикладного искусства

Сегодня авторы программы «Вечерние импровизации» журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин приглашают слушателей Орфея в Музей декоративно-прикладного искусства. Мы пройдёмся по его залам под музыку русских и зарубежных композиторов.
Вечерние импровизации
Будни: 19.00 - 22.00
Ирина Кленская, Александр Васькин
Дата выпуска: 31.10.2019
Сегодня авторы программы «Вечерние импровизации» журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин приглашают слушателей Орфея в Музей декоративно-прикладного искусства. Мы пройдёмся по его залам под музыку русских и зарубежных композиторов.