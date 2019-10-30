В эфире: «Вечерние импровизации», Музей декоративно-прикладного искусства

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 31.10.2019

Сегодня авторы программы «Вечерние импровизации» журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин приглашают слушателей Орфея в Музей декоративно-прикладного искусства. Мы пройдёмся по его залам под музыку русских и зарубежных композиторов.