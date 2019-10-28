В эфире: «Вечерние импровизации», усадьба Рахманинова

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 29.10.2019

Сегодня «Вечерние импровизации» на «Орфее» пройдут на Тамбовщине — в усадьбе Ивановка, тесно связанной с жизнью и творчеством Сергея Васильевича Рахманинова. После 1917 года неблагодарные крестьяне сожгли усадьбу дотла, а через полвека началось её восстановление и создание музея великого русского композитора. Сегодня просветительская деятельность музея Рахманинова получила признание во всём мире. Авторы программы журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин расскажут о непростой судьбе композитора, испытавшего на себе все беды и тяготы, выпавшие на долю России в 20 веке. Прозвучит музыка Рахманинова.