В эфире: «Вечерние импровизации». Безумства любви

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 28.10.2019

Любовь толкает на безумие. Об этом снимают кино, пишут картины и поют в опере.

Альфред Жермон ради любви к куртизанке Виолетте готов пожертвовать положением в обществе и благосклонностью отца. Виолетта, в свою очередь, жертвует своим счастьем ради семьи Жермона. Главный герой оперы «Кармен», обуреваемый страстью, доходит до безумия. В порыве ревности и неразделенной любви дон Хосе убивает свою возлюбленную.

Сегодня в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» с Ириной Кленской и Евгением Жариновым мы узнаем, что связывает Бориса Хлебникова, Жоржа Бизе и Джузеппе Верди, какие грани человек готов переступить в порыве сильных чувств и что общего у шторма и любви.

28 октября, 19:00 (мск)