В эфире: «Вечерние импровизации», «Как вылетают из Большого театра»

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 24.10.2019

«Как вылетают из Большого театра» — так называется глава из новой книги Александра Васькина о повседневной жизни главного театра страны, над которой в настоящее время работает автор. В рамках программы «Вечерние импровизации» на «Орфее» мы узнаем интереснейшие истории из жизни певицы Галины Вишневской, режиссёра Бориса Покровского, скрипача Артура Штильмана и других талантливых людей, в своё время вынужденных покинуть стены Большого театра, славу которого они преумножали. В студии — журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин.