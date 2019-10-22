В эфире: «Вечерние импровизации», «Прощай, немытая Россия»

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 23.10.2019

Сегодня наши «Вечерние импровизации» мы посвящаем Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 205-летие со дня рождения которого приходится на октябрь. Правда ли, что знаменитые строки, вынесенные нами в название, приписаны поэту? Кто был главной его любовью? Какой роман не написал Лермонтов? И откуда сегодня столько потомков поэта, если детей у него не было? Ответы на эти животрепещущие вопросы мы будем искать под музыку Рубинштейна, Глазунова, Хачатуряна и других замечательных композиторов. Авторы программы — журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин, книга которого «В поисках лермонтовской Москвы» пригодится нам сегодня.



