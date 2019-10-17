В эфире: «Вечерние импровизации». Мравинский и Штоколов

Два знаменитых ленинградца станут героями наших «Вечерних импровизаций» сегодня. Мы поговорим об их творческом пути, послушаем исторические записи. Авторы программы — журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин.
Вечерние импровизации
Будни: 19.00 - 22.00
Ирина Кленская, Александр Васькин
Дата выпуска: 17.10.2019
Два знаменитых ленинградца станут героями наших «Вечерних импровизаций» сегодня. Мы поговорим об их творческом пути, послушаем исторические записи. Авторы программы — журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин.