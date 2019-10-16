В гостях у русской Семирамиды

Вечерние импровизации

Будни: 19.00 - 22.00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 16.10.2019

Сегодня «Вечерние импровизации» посвящены царице Софье, которую современники за ее властный характер и амбиции сравнивали с легендарной ассирийской царицей Семирамидой. Что было бы, если бы борьба за верховную власть с братом Петром окончилась бы ее победой? По какому пути пошла бы Россия? И были бы реформы так болезненны для народа?

Авторы программы ‑ журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин, книга которого «Москва при Романовых» послужит нам путеводителем в исторической прогулке.

Эфир 16.10 в 19:00 (мск)