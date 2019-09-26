Евгений Светланов и его музы

Вечерние импровизации

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 26.09.2019

«Евгений Светланов и его музы» — такова тема новой программы «Вечерние импровизации» на «Орфее», авторы которой — журналист Кленская и писатель Александр Васькин поговорят о непростой судьбе выдающегося русского дирижёра, работавшего со многими симфоническими оркестрами мира. В общении он был не прост, но исполняемая им музыка покоряла миллионы сердец слушателей. Сегодня в Москве его именем названа улица — честь небывалая и редкая для дирижёра. Его именем назван оркестр, на доме, где жил Евгений Фёдорович, установлена мемориальная доска, но так ли нам все ясно в его биографии?