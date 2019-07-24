В эфире: «Вечерние импровизации». Легенды Дома актера

Вечерние импровизации

вторник - пятница 19:00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 25.07.2019

Сценарием для очередного выпуска «Вечерних импровизаций» послужила новая книга Александра Васькина «Повседневная жизнь советской богемы». Мы пролистаем страницы этой книги и особенно пристально ту главу, что посвящена легендарному Дому актера в Москве.

Дом актера был открыт на углу Пушкинской площади в 1937 году, а сгорел в 1991-м. За более чем полувека кого там только не было: в ресторан ВТО и на творческие вечера в это культовое здание приходили известные артисты, музыканты, художники, композиторы и просто благодарная публика. Сегодня на один вечер мы попытаемся восстановить ту неповторимую атмосферу.

25 июля, 19:00 (мск)