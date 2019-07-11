В эфире: «Вечерние импровизации». «Лунная афера»

Вечерние импровизации

вторник - пятница 19:00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 11.07.2019

В эту пятницу 12 июля в 19.00 в Вечерних импровизациях с Ириной Кленской и Евгением Жариновым речь пойдёт о фильме «Лунная афера». Кубрик снял накануне высадки на Луну фильм «Космическая одиссея 2001 года». А участвовал ли он в документальных съёмках самого прилунения? Кадры, которые потрясли мир, были постановочными или снятыми онлайн? И если всё-таки постановочными, то какая интрига скрывается за всем этим? Фильм «Лунная афера» смешной и трагический одновременно. Как раз такой, какой и надо посмотреть в разгар лета. Но за смешным там сковываются многие непростые проблемы нашей современной жизни. Слушайте наш эфир, звоните в студию и присоединяйтесь к разговору.