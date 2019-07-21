В эфире: «Вечерние импровизации». «Легкая кавалерия» и легкий жанр

Вечерние импровизации

вторник - пятница 19:00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 11.07.2019

Два замечательных композитора, два Франца — фон Зуппе и Легар — станут сегодня героями «Вечерних импровизаций». Без них трудно представить не только венскую школу оперетты, но и мировую музыкальную культуру, которую они щедро обогатили своими произведениями. Правда ли, что к концу жизни фон Зуппе стал писать мессы и реквием? На кого писал доносы в гестапо Легар, чтобы сохранить жизнь своей жене? За что его называют любимчиком Гитлера? Какую оперетту Легар посвятил Муссолини? Нелегкие вопросы о мэтрах легкого жанра...

Авторы программы — писатель Александр Васькин и музыковед Ирина Кленская