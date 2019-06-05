Музыка чайных церемоний - тема сегодняшних Вечерних импровизаций. Попьём чайку в прямом эфире и насладимся приятными мелодиями.
Авторы программы - журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин. В гостях у нас востоковед Виктор Мазурик.
Вечерние импровизации
вторник - пятница 19:00
Ирина Кленская, Александр Васькин
Дата выпуска: 05.06.2019
Музыка чайных церемоний - тема сегодняшних Вечерних импровизаций. Попьём чайку в прямом эфире и насладимся приятными мелодиями.
Авторы программы - журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин. В гостях у нас востоковед Виктор Мазурик.