Музыка чайных церемоний

Вечерние импровизации

вторник - пятница 19:00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 05.06.2019

Музыка чайных церемоний - тема сегодняшних Вечерних импровизаций. Попьём чайку в прямом эфире и насладимся приятными мелодиями.

Авторы программы - журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин. В гостях у нас востоковед Виктор Мазурик.