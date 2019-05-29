В эфире: «Вечерние импровизации». Альфред Шнитке

Вечерние импровизации

вторник - пятница 19:00

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 29.05.2019

Друзья называли его Альф. «Было в Шнитке, действительно, что-то от инопланетянина: большая, склоненная набок голова, странная прическа; близко посаженные пугливые глаза на бледном лице сразу поражали и запоминались. Еще до всех своих неполадок с сердцем Шнитке двигался неуверенно, осторожно - словно постоянно примеряясь к чуждому земному притяжению», ‑ вспоминает об Альфреде Шнитке Соломон Волков.

Сегодня «Вечерние импровизации» мы посвятим этому выдающемуся композитору и его музыке. Авторы программы - журналист Ирина Кленская и писатель Александр Васькин. В гостях у нас музыковед Антон Дубин.

29 мая, 19:00 (мск)