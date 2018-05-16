Музыкальные хиты Средневековья

Вечерние импровизации

Понедельник - четверг, 19:00 - 20:30

Ирина Кленская, Александр Васькин

Дата выпуска: 18.07.2018

Какую музыку слушали египетские фараоны и монархи эпохи Возрождения? Как звучат коптский напев «Христос воскресе» и Палестинская песнь? Что представляли собою музыкальные хиты Средневековья?

Ответы на эти вопросы будут в эфире «Вечерних импровизаций» не только от Ирины Кленской и Александра Васькина, но и от музыкантов, исполняющих редкие музыкальные произведения на уникальных инструментах. В прямом эфире, в студии программы прозвучат удивительные мелодии, практически не исполнявшиеся ранее на радио. Гость эфира - Анна Тончева, коллекционер и профессиональный исполнитель на старинных струнных инструментах, среди которых лютня, виуэла, смычковый псалтерий, готическая и ренессансная арфа доппия, хроматический дульцимер, он же пантелеон.

Эфир 18 июля в 19.00 (мск).