«Рандеву с дилетантом». Рена Шерешевская. Программа первая

В это воскресенье в гостях у Владимира Молчанова в программе «Рандеву с дилетантом» Рена Шерешевская – выдающийся фортепианный педагог. Она подарила миру множество замечательных музыкантов, в том числе – лауреатов двух последних конкурсов имени Чайковского: Люку Дебарга и Александра Канторова.
Выпускница Московской консерватории, ныне – профессор Парижской высшей школы музыки, она расскажет, почему карьере пианистки предпочла педагогику, за что её прозвали «матерью Терезой», посвятит нас в тайны французской системы музыкального образования.
8 декабря, 15:00 (мск).