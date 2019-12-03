«Рандеву с дилетантом». Рена Шерешевская. Программа первая

Рандеву с дилетантом

воскресенье 3:00 15:00 мск.

Дата выпуска: 08.12.2019

В это воскресенье в гостях у Владимира Молчанова в программе «Рандеву с дилетантом» Рена Шерешевская – выдающийся фортепианный педагог. Она подарила миру множество замечательных музыкантов, в том числе – лауреатов двух последних конкурсов имени Чайковского: Люку Дебарга и Александра Канторова.

Выпускница Московской консерватории, ныне – профессор Парижской высшей школы музыки, она расскажет, почему карьере пианистки предпочла педагогику, за что её прозвали «матерью Терезой», посвятит нас в тайны французской системы музыкального образования.

8 декабря, 15:00 (мск).