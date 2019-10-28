«Рандеву с дилетантом». Алексей Гориболь

Рандеву с дилетантом

Воскресенье: 03:00, 15:00





Дата выпуска: 10.11.2019

В это воскресенье в программе «Рандеву с дилетантом» в гостях у Владимира Молчанова – Алексей Гориболь, известный пианист и дирижер, заслуженный артист России. Мы узнаем интереснейшие детали записи нового альбома фирмы «Мелодия» – фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни», который Алексей Гориболь записывал по ночам в Большом зале консерватории в присутствии автора; о концертах музыканта в Бетховенском зале Большого театра, посвященных юбилею выдающегося композитора Валерия Гаврилина; о тонкостях работы Алексея Гориболя со знаменитыми кинорежиссерами и о его новом проекте «Соло-рояль в кинематографе».

10 ноября, 15:00 (мск).