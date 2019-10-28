«Рандеву с дилетантом». Александр Соколов. Программа вторая

Рандеву с дилетантом

Воскресенье: 03:00, 15:00





Дата выпуска: 03.11.2019

В это воскресенье в программе «Рандеву с дилетантом» вторая часть беседы с Александром Соколовым – ректором Московской консерватории. Речь пойдет о насущных проблемах музыкального образования, о том, что делает консерватория, чтобы расширить кругозор своих студентов – в частности, о партнерстве с лучшими театральными и художественными вузами Москвы. А еще Александр Соколов расскажет о консерваторском студенческом бале, который был недавно показан в Венском Королевском дворце; о строительстве нового студенческого комплекса; о новинках консерваторского лейбла звукозаписи – например, об уникальном концерте великой пианистки Марии Юдиной, который удалось чудом восстановить буквально по крупицам.

3 ноября, 15:00 (мск).