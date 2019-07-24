В эфире: «Рандеву с дилетантом». Гость — пианист Александр Штаркман.

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 25.07.2019

Он — один из выдающихся учеников профессора Сергея Доренского. Ещё в годы учебы в московской консерватории он стал лауреатом шести престижных международных конкурсов. Более того, в 1995 на Международном конкурсе пианистов в Больцано (Италия) он получил 1 премию — приз Бузонни, предполагавщий более 60 концертов в Европе в течение нескольких лет. И тогда этот приз был присуждён пианисту единогласно, что само по себе было уникальным явлением, не случавшимся за всё время существования конкурса в Больцано.

Сегодня концерты этого пианиста с успехом проходят по всему миру: в Европе и Азии, Северной и Южной Америке... И несмотря на то, что уже 17 лет музыкант живёт в США и преподаёт в старейшей в стране консерватории Пибоди, он регулярно выступает на родине, в России — в Большом и Малом залах Московской консерватории. «Лос-Анжелес Таймс», отзываясь на его концерты, писала: «Александр Штаркман. Запомните это имя... Он играет мощно, ярко и захватывающе — соответственно своему возрасту. Кроме того, он играет с тонким пониманием и особой чуткостью, присущими великим мастерам прошлого».

25 июля, в 15.00 Александр Штаркман — гость программы «Рандеву с дилетантом» и собеседник Владимира Молчанова.