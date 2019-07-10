В эфире: «Рандеву с дилетантом». Василий Ладюк

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 11.07.2019

Этого певца знают и любят не только в России. Его известность на крупнейших оперных сценах растет с каждым годом. Его манера пения интеллигентна и лирична, голос глубокий, мягкий и свободный. Он уверенно вошел в число ведущих баритонов мира.

Сегодня Василий Ладюк не только ведущий солист московского театра «Новая опера» и приглашенный солист Большого театра. Его ждут на многих зарубежных оперных сценах, а его партнеры – признанные оперные звезды.

Несмотря на огромную популярность, Василий Ладюк совсем не страдает «звездной болезнью» и очень открыт к общению.

11 июля Василий Ладюк – гость программы «Рандеву с дилетантом». Слушайте его беседу с Владимиром Молчановым в 15:00 на волнах радиостанции «Орфей».