В эфире: «Рандеву с дилетантом», Айдар Гайнуллин

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 13.06.2019

У всемирно известного баяниста Айдара Гайнуллина, победителя самых престижных международных конкурсов в Германии, Испании, Италии, Финляндии, Великобритании, профессиональная жизнь бьет ключом. Как музыкант-инструменталист, Айдар выступает с концертами во многих странах СНГ и Европы, Азии, США., его баян звучит под сводами Уигмар-Холла в Лондоне, в стенах Гаво в столице Франции, Большого зала Берлинской филармонии и других престижных сцен. Он принимает участие практически во всех фестивалях и проектах Дениса Мацуева.

Но биография молодого музыканта не ограничивается концертными выступлениями. Он успешно сочиняет, пишет музыку к фильмам, среди которых «Эйфория» (первый композиторский опыт Айдара), «Сибирь. Монамур», фильм-клип «Кислород», а также четырех серийный сериал «Откровение». За написанную музыку Айдар был удостоен премий «Белый слон», «Ника» и премии фестиваля «Кинотавр». Имя Гайнуллина внесено в Золотую книгу талантов России.

Один из самых интересных современных музыкантов Айдар Гайнуллин — гость программы «Рандеву с дилетантом». Слушайте его беседу с Владимиром Молчановым 13 июня в 15.00