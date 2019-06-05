В эфире: "Рандеву с дилетантом". Айлен Притчин

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 06.06.2019

Его называют одним из самых ярких российских скрипачей своего поколения. А Бруно Монсенжон - известный французский режиссёр и скрипач, автор документальных фильмов о великих музыкантах XX в. писал:

“С точки зрения звука, очевидно, что он способен сказать нечто особенное и одарен выдающейся музыкальной культурой, которая выходит далеко за пределы инструментального мастерства”.

Айлен Притчин, победитель многих международных конкурсов, среди которых Гран-при Международного конкурса им. М. Лонг, Ж. Тибо и Р. Креспен в Париже (чего не удавалось русским исполнителям последние 40 лет) – гость Владимира Молчанова.

Слушайте их беседу в программе «Рандеву с дилетантом» 6 июня в 15.00