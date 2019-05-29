В эфире: «Рандеву с дилетантом». Николай Ерохин

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 30.05.2019

«Я считаю, - говорит этот певец, - что мне очень крупно повезло. Повезло, что я попал именно сюда, в Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича–Данченко, в театр-дом. Здесь не будут в приказном порядке заставлять тебя что-либо делать. Здесь никто никогда никого не подставляет, мы все уважаем, любим друг друга, обнимаемся, на гастролях в автобусе песни поем. Мы знаем друг друга и поможем на сцене в любой момент».

В гостях у Владимира Молчанова победитель Международного конкурса вокалистов имени Глинки (2009 г.), лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, обладатель Национальной оперной премии «Онегин» за исполнение партии Лацы Клеменя в опере «Енуфа» (2018г.), премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин.

Слушайте их беседу в программе «Рандеву с дилетантом» 30 мая в 15:00 (мск).