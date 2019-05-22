В эфире: «Рандеву с дилетантом». «АнтреСоль»

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 23.05.2019

Как известно, антресоль – это такое место в доме, где можно найти иногда старые, но очень интересные вещи, часто незаслуженно позабытые. Заглядывая на антресоль, мы невольно вспоминаем нашу прошлую, старую, старинную жизнь.

О старине, о старинной музыке и пойдет речь в очередной программе «Рандеву с дилетантом». Будет в ней и своя антресоль. Но теперь это слово превратится в название Театра старинной музыки «АнтреСоль» - Антрепризы солистов и ансамблей «La Campanella», «La Stravaganza» и «La Spiritata».

Название «АнтреСоль» многозначно. В основе его – сокращение слов «антреприза» и «солист» (а где солисты, там и коллективы). Кроме того, «антре» по-французски – «вертеп», что можно трактовать и как «театр», а «SOL» на разных языках означает и Солнце, и деньги (что никогда не бывает лишним), и ноту «соль». И это также актуально, учитывая, что ансамбли, которые входят в «АнтреСоль», занимаются именно старинной музыкой.

В гостях у Владимира Молчанова художественный руководитель театра старинной музыки «АнтреСоль» и ансамблей, входящих в его состав, пианистка и исполнительница на блокфлейте и других старинных инструментах, музыкальный руководитель международного фестиваля «Четыре цвета Времени» Светлана Шевелёва.

23 мая, 15:00 (мск)