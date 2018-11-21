В эфире: «Рандеву с дилетантом». Композитор Дмитрий Курляндский

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 21.11.2018

Дмитрия Курляндского вполне можно назвать успешным композитором, представляющим современную музыкальную культуру: его музыка транслируется на радио во всём мире, он - победитель международных композиторских конкурсов в Голландии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Англии, постоянный участник крупнейших международных Фестивалей современной музыки. И при этом, музыкальный язык Курляндского далеко не демократичен и чаще входит в конфликт со слушательскими ожиданиями.

Основатель и главный редактор журнала «Трибуна современной музыки (первого подобного издания в России) сегодня Дмитрий – музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский», единственной в России театральной площадки, открытой современной академической и экспериментальной музыке.

22 ноября в 15.00 в программе «Рандеву с дилетантом» Дмитрий Курляндский - собеседник Владимира Молчанова.