В эфире: «Рандеву с дилетантом», Тельман Гужевский

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 20.09.2018

«Я наполовину армянин, наполовину еврей: моя мама родом из Литвы, а отец — из Еревана. Я рожденный в Армении израильский тенор. Мой голос — lirico spinto. Пою в основном арии из итальянских и французских лирических опер» — так обычно он себя представляет. Оперное образование певца, помимо учебы в Италии у легенды оперного искусства, маэстро Бергонци в 2007-2008 годах включает обучение в Лондонском музыкальном колледже «Тринити», стажировку в Академии имени Гнесиных в Москве у Маргариты Ланда и мастер-классы с Дмитрием Бертманом. Дебютировав в 2006 году в лондонском Альберт Холле в роли Рудольфа в опере «Богема», Гужевский в течение 10 лет работал в 18 театрах Англии и в нескольких театрах Германии.

«Сейчас я — независимый артист и не хочу связывать себя с каким- то одним театром. Я в свободном полете — сам организовываю свои концерты, составляю их программы, сам сотрудничаю с оперными режиссерами и дирижерами, которые мне интересны». Обо всём этом и многом другом в беседе В. Молчанова с Т. Гужевским 20 сентября в 15.00 в программе «Рандеву с дилетантом».