«Рандеву с дилетантом»: Даниил Харитонов

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 19.07.2018

19 июля гость программы «Рандеву с дилетантом» пианист, лауреат третьей премии XV Международного конкурса имени Чайковского Даниил Харитонов.

Он начал восхождение на музыкальный Олимп в возрасте 8 лет, получив приз «Самый юный участник» на Международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Лауреат Международного конкурса молодых музыкантов «Новые имена», он вскоре стал и «Золотым щелкунчиком». И, наконец, в 16 лет - третья премия XV Международного конкурса имени Чайковского.

И ещё один знаменательный факт его биографии Даниила: он был олимпийским факелоносцем. 6 октября 2013 года участвовал во встрече Олимпийского огня в Москве, пронеся факел по территории Кремля.

Сейчас Даниил Харитонов – студент лондонского Королевского колледжа музыки и, по оценке специалистов, один из самых перспективных молодых пианистов нашей страны. Имя 19-летнего музыканта гремит не только в России, но и по всему миру.

Про детство, учёбу, про отношение к жизни, музыкальные пристрастия и сегодняшнюю концертную жизнь в разговоре Даниила Харитонова с Владимиром Молчановым.