Французский след в истории русского балета

Рандеву с дилетантом

Четверг, 15:00



Повтор: Воскресенье, в 10:00;

Дата выпуска: 17.05.2018

Французский след в истории русского балета… Мариус Петипа и Лоран Илер… Их разделяют 146 лет.

Будет ли так же велик и значим вклад последнего в балетную жизнь России? Покажет время.

А сейчас, один из самых ярких и харизматичных мировых танцоров балета конца 20 начала 21 века, знаменитая ЭТУАЛЬ Парижской Оперы, лидер «нуреевского» поколения танцовщиков – художественный руководитель балета Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Сегодня Лоран Илер - гость студии радио «Орфей», гость Владимира Молчанова. Эфир 17 мая в 15:00 (мск).