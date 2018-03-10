Александра Дурсенева: "Я была дитя театра"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 10.03.2018

В гостях у передачи «Рандеву с дилетантом» - певица, солистка Большого театра Александра Дурсенева.

Александра Дурсенева – обладательница глубокого, выразительного голоса, большой диапазон и тембровые возможности которого позволяют певице исполнять контральтовый и меццо-сопрановый репертуар, включающий разнообразные партии в русских и западных операх: от Ратмира в «Руслане и Людмиле» Глинки до Арзаче в опере Россини «Семирамида». Свои актёрские данные Александра Дурсенева использует с блеском, воплощая острокомедийные роли, например, миссис Квикли в опере Верди «Фальстаф», а также исполняя лирико-драматические партии, такие как Марфа в опере Мусоргского «Хованщина» или Любаша в «Царской невесте» Римского-Корсакова.

Владимир Молчанов: «Ваша мама была знаменитая харьковская, украинская певица. Вы ведь поёте многие партии, которые пела ваша мама. Как вам это?»

Александра Дурсенева: «Двойственное ощущение. Мама же не хотела, чтобы я была певицей. И ставила преграды, с одной стороны, говорила «получи нормальное образование, потом можешь делать что хочешь». Но при этом мне дали музыкальное образование, без которого никуда. Не дали вырезать гланды в своё время. Она мне запретила петь в мутационный период. То есть она, с одной стороны, вроде бы стояла стеной. С другой стороны, я думаю, чтобы не быть перед Богом виновной, она не давала мне делать то, что помешало бы становлению голоса».

Эфир 10 марта 2018 года в 19:00 (мск)