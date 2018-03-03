Театр жизни Каролы Неер

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 03.03.2018

Гость передачи «Рандеву с дилетантом» Ирина Щербакова - руководитель просветительских программ Международного Мемориала, куратор выставки «Театр жизни Каролы Неер».

Владимир Молчанов: «Карола Неер стала звездой немецкого театра в конце 20-х – начале 30-х годов и абсолютной звездой она стала, сыграв главную роль в пьесе Брехта «Трёхгрошовая опера», музыка к которой была написала Куртом Вайлем. Мы решили совместить эти два имени – Неер и Вайль – и поговорить о трагической жизни этой чудесной женщины».

Ирина Щербакова: «Вообще идея сделать эту выставку давно у меня возникла. Не только выставку, а вообще вернуть память о Кароле Неер. Потому что ей не много было отпущено – она умерла в 42 года. И последние годы она провела у нас, в СССР. Поэтому кончено я считала, что мы должны о ней память вернуть. Но дело в том, что она и в Германии была на долгие годы забыта. Это, на мой взгляд, одна из трагических судеб в истории театра ваймарской республики, который был совершенно выдающимся явлением».

Эфир 3 марта 2018 года в 19:00 (мск)