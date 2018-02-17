Константин Лифшиц: "Россия дала плеяду выдающихся романтических пианистов"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 17.02.2018

Гость программы «Рандеву с дилетантов» ‑ пианист, дирижёр, действительный член Лондонской Королевской академии музыки Константин Лифшиц.

Владимир Молчанов: «“Нравится это кому-то или нет, но существование гения такого масштаба, как Константин Лифшиц, бессмысленно отрицать. Он неопровержимо присутствует, как Каллас или Глен Гульд, и мы должны признать это явление”, – писала о пианисте американская газета «The Boston Globe». Очень трудно играть после такой рецензии?»

Константин Лифшиц: «Надеюсь, что всё плохое, что пишут, и хорошее – всё нужно делить на много. Поэтому меня ни в ту, ни в другую сторону не кидает».

Владимир Молчанов: «А вы вообще как относитесь к музыкальной критике? Мне кажется, что в советское время музыкальная критика была более серьезна, чем она сегодня, поскольку сегодня это какие-то такие заметки. Как вы воспринимаете хвалу или критику в свой адрес? Для вас это важно?»

Константин Лифшиц: «То, что это влияние на то, что будет происходить в моей жизни, по большому счёту не имеет – в этом я убежден. Конечно, когда чувствуешь, что есть справедливость в критике, именно в негативном комментарии, ‑ это остается, каким-то образом я стараюсь с этим работать и переварить эту информацию, даже если я с ней не согласен».

Эфир 17 февраля 2018 года в 19:00 (мск)