Братья Почекины. Единство противоположностей

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 11.02.2018

В гостях программы «Рандеву с дилетантом» — скрипач Иван Почекин и музыковед, музыкальный критик, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Баранкин.

Владимир Молчанов: «Только что вышел диск братьев Почекиных – очень интересный диск, к которому предисловие написал Евгений Семёнович Баранкин. Сегодня мы поговорим о семье Почекиных, поговорим об этом диске. Поскольку эти дуэты в России не записывались никогда».

Евгений Баранкин: «Для меня это вообще была особая новость, когда обратились ко мне, чтобы я послушал эту запись и написал об этом. Я это сделал с колоссальным удовольствием, потому что я много лет занимался грамзаписью, на сломе эпох, когда «Мелодия» как бы закончила свою монополию в конце 80-х годов, появились другие фирмы. Но «Мелодия» вернулась в наш обиход, она стала очень интересно сейчас развиваться. И если последние годы они жили как великие архивы своих записей советского времени, то сейчас вот этот диск – это какая-то одна из первых замечательных ласточек. Потому что «Мелодия» стала записывать и выпускать диски, они стали распространяться по всему миру, что говорит о том, что жизнь продолжается».

Эфир 10 февраля 2018 года в 19:00 (мск).