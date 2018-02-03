Тарас Буевский: "Не важно, какие ноты написаны, важно, что за ними стоит"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 03.02.2018

Гость программы «Рандеву с дилетантов» ‑ композитор, вице-президент Гильдии композиторов кино Союза кинематографистов России Тарас Буевский.

Владимир Молчанов: «Когда я изучал вашу биографию, меня смутил один факт: вы одновременно каким-то образом учились у двух совершенно противоположных персонажей – Тихона Хренникова и Эдисона Денисова, которые не всегда были в добрых отношениях. Вы специально так выбрали или это случилось?»

Тарас Буевский: «Когда я учился в консерватории, Денисову не давали возможность преподавать композицию. Он преподавал только оркестровку. Поэтому я к нему ходил как бы неофициально. Но я считаю, что эти уроки мне дали очень много».

Владимир Молчанов: «А эти годы, проведенные в консерватории, вы вспоминаете с душевным трепетом или наоборот, с каким-то отторжением?»

Тарас Буевский: «Я думаю, что у многих людей этот возраст молодой, учёба в вузе, ‑ остаются самые тёплые воспоминания. Было всякое, но это забывается. Конечно, Московская консерватория – это особый вуз в моём понимании. Самое лучшее осталось – это, конечно, школа жизни хорошая. Там даже стены учат, как говорят».

Эфир 3 февраля 2018 года в 17:00 (мск)