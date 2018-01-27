Михаил Аркадьев: "Великое искусство служит раскрытию трагедии человека"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 27.01.2018

Владимир Молчанов продолжает беседу с российским пианистом, дирижёром, композитором, теоретиком музыки и философом, доктором искусствоведения Михаилом Аркадьевым.

Владимир Молчанов: «Недавно шотландская театральная компания Vanishing Point, совместно с ансамблем Scottish Ensemble, решили выяснить, под какую музыку людям лучше всего умирать. Наиболее подходящими для прослушивания перед смертью признаны работы эстонского композитора Арво Пярта, которого они называют советско-эстонским. Из них был выбран двойной концерт Tabula Rasa для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано. «Эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться», – заявил директор Vanishing Point. Туда же вошли композиторы Филип Гласс и Иоганн Себастьян Бах».

Михаил Аркадьев: «Ну это чушь. Во-первых потому, что смерть – это всё-таки чрезвычайно интимная вещь и все эти попытки рассуждать о том, кому как лучше умирать, кто что испытывает и как это облегчить… Ну то, что эту музыку можно использовать как некоторое успокоительное – ну это стандарт, мы тоже самое можем найти у Моцарта, Бетховена, Малера. Это вопрос выбора. Каждый композитор имеет, так или иначе, медитативную музыку.

Вообще это попытка социума вмешаться в экзистенциальное одиночество человека. Этого я совершенно не выношу. Все эти рассуждения о том, что такое человек, каким он должен быть, как он должен умирать, как он должен жить. Это то, что Фуко называл микровластью. Это распространено между людьми – вот эта попытка наступить на чужую территорию мягко, но наступить. А тем более ещё сюда притянуть музыку».

Эфир 27 января 2018 года в 19:00 (мск)