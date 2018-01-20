Михаил Аркадьев: "С детства музыка для меня была естественной средой"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 20.01.2018

Гость программы «Рандеву с дилетантом» ‑ российский пианист, дирижёр, композитор, теоретик музыки и философ, доктор искусствоведения, заслуженный артист России Михаил Аркадьев.

Владимир Молчанов: «Когда ваши дети были маленькие, они говорили – папа кто? Музыкант? Или композитор? Или дирижёр?»

Михаил Аркадьев: «Я настаивал на дирижировании. Но, конечно, очень много играл на рояле, поэтому всё-таки пианист. Не помню.»

Владимир Молчанов: «У вас очень хорошие были педагоги. Вам в этом повезло».

Михаил Аркадьев: «Да. Первая была Артоболевская. К ней я попал как такой стихийный импровизатор. Тут еще важно, что у меня родители не музыканты, но меломаны. Поэтому с детства музыка для меня была естественной средой. Причём отец любил барокко – Бах и Гендель постоянно у нас звучали. А мама была влюблена в Бетховена и Шопена. Мы постоянно слушали музыку, слушали музыкальные сказки. И мама у меня замечательно пела. Это связано с тем, что она принадлежала музыкальной семье.»

Эфир 20 января 2018 года в 19:00 (мск)