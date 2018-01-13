Георгий Исаакян: "Русский театр изначально настроен на человека"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 13.01.2018

Владимир Молчанов продолжает беседу с художественным руководителем и главным режиссёром Детского музыкального театра им. Н Сац Георгием Исаакяном.

Владимир Молчанов: «Сегодня мы вообще поговорим об опере, о том, что такое призрак оперы в России и мире. Мне 60 с лишним лет и все эти годы я слышу, что опера умирает. Но она никак не умрет. И вообще масса вещей меня интересует, потому что жизнь стала совсем другой. И вы меня очень интересуете, поскольку я никак не могу понять ‑ всё-таки 20 с лишним лет вы творили в Пермском театре оперы и балета абсолютно то, что вы хотели, всё, что угодно вы могли делать. И после этого вы вдруг приходите в детский театр, фактически вторым после Натальи Ильиничны Сац и вы продолжаете её дело. И дети – это совсем другая публика».

Георгий Исаакян: «По поводу смерти оперы сразу договоримся: как её не хоронят, а она, действительно, никак не умрёт, потому что, как ни странно, сегодня может быть опера развивается гораздо более бурно, чем какие-либо другие театральные формы. Может быть за счёт своей природы вот этой двойственной – и театральной, и музыкальной. Может быть за счёт того, что язык музыки ‑ он абстрактен максимально и поэтому позволяет себе говорить на более сложные и отвлечённые темы, нежели земной, плотский язык других видов театрального искусства. Что касается мирового тренда – мы действительно живём на каком-то таком сломе цивилизационном. Когда ты оказываешься внутри процесса, конечно, тебе очень трудно его осознавать. Но очевидно совершенно, что где-то сознательно, где-то бессознательно, становится неприличным быть слишком человеком».

Эфир 13 января в 19:00