Георгий Исаакян: "Дети – самые честные зрители"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 06.01.2018

Гость программы «Рандеву с дилетантом» ‑ художественный руководитель и главный режиссёр Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац, Заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян.

Владимир Молчанов: «У вас только что состоялась премьера оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Её достаточно редко ставят. Если я не ошибаюсь, на эту повесть потрясающую гоголевскую было написано 5 или 6 опер».

Георгий Исаакян: «Две самые великие – это «Черевички» Чайковского, первая версия «Кузнец Вакула». И «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. К сожалению, при том, что это фантастической красоты опера, она редко идет».

Владимир Молчанов: «Как сейчас дети воспринимают оперу?»

Георгий Исаакян: «Поскольку мы работаем с нашей прекрасной аудиторией каждый день, можно сказать, что слухи, что дети как-то сильно изменились в дурную сторону благодаря интернету или чему-то еще, ‑ эти слухи сильно преувеличены. Дети совершенно замечательны. Дети, по-прежнему, лучшие зрители, потому что это самые доверчивые зрители. При этом они самые честные зрители. И поэтому, конечно, работать в детском театре – это такой вызов артистам. Потому что ты выходишь на сцену и тут же из зала слышишь комментарий в адрес того, хорошо ли ты работаешь или плохо».

Эфир 6 января в 19:00