Альбина Шагимуратова: "Мой голос после конкурса Чайковского изменился"

Рандеву с дилетантом

Суббота, 19:00

Повтор: воскресенье, 10:30

Дата выпуска: 30.12.2017

Гость программы «Рандеву с дилетантом» ‑ российская и мировая оперная певица, лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского, народная артистка Республики Татарстан и Заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова.

Владимир Молчанов: «У вас такая жизнь – вы всё время где-то между: 14 лет в Ташкенте, потом то в Питере, то в Москве, теперь всё время в Америке. Вы всё время где-то, хотя семья в Москве. Какой свой первый Новый год вы помните?»

Альбина Шагимуратова: «Честно говоря, так сильно не помню. Мы жили достаточно скромно и в Ташкенте не было ёлок. Достаточно тёплая погода и не было традиции иметь новогоднюю ёлку. Поэтому моя первая новогодняя ёлка появилась в 1995 году, когда мы переехали в Казань. Подарков под ёлкой не было, но было счастье иметь вообще ёлку и ёлочные игрушки – это уже было счастьем для нас. Я родилась в семье адвокатов, но мы жили достаточно скромно. Мы переехали в студенческое общежитие и жили в маленькой 24 квадрата комнате вчетвером с моей сестрой. И вот в этой маленькой комнате у нас была ёлка. И для нас это было огромное счастье».

Эфир 30 декабря в 19:00